جيجا لكل راكب.. انترنت مجاني على طائرات مصر للطيران بمناسبة الكريسماس

كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة مصر للطيران مسابقة من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك بمناسبة أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد جوائزها تقديم خدمة الإنترنت المجاني بواقع ٥٠ جيجا بايت لـ ٥٠ راكب خلال أول يناير وحتى نهاية أبريل المقبل، ليحصل المسافر الواحد على 1 جيجا بايت مجانية من الإنترنت على الطائرة.

ولكي يستفيد الركاب بالانترنت المجاني عليهم الاشتراك في المسابقة من خلال ذكر 5 من أصدقائهم في تعليق علي المنشور الخاص بالمسابقة على الصفحة الرسمية للشركة، وسيتم اختيار الفائزون من خلال سحب عشوائي وتقدم هذه الخدمة على طائرات مصر للطيران الجديدة من طراز الدريملاينر B787-9 وإيرباص A220-300 والتي تمتلك الشركة منهم 13 طائرة حتى الآن تعمل على الخطوط الدولية والداخلية.

تحتفل الشركة هذه الأيام مع الركاب في مطار القاهرة الدولي بتوزيع هدايا تذكارية بشعار العام الجديد وبابا نويل وتزيين طائراتها، وقدمت شركة الأسواق الحرة تخفيضات على بعض منتجاتها بهذه المناسبة، كما زودت الشركة رحلاتها الداخلية إلى 400 رحلة إلى مدن الجذب السياحي خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل، لتوفير مواعيد مختلفة واستيعاب الراغبين في قضاء فترة الاحتفال بالعام الجديد في المدن السياحية المصرية.​