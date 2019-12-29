تدفقات سياحية على مطار مرسى علم بمناسبة الكريسماس

كتب- محمد عبيد:

شهدت الحركة الجوية لمطار مرسي علم الدولي زيادة كبيرة من دول أوروبا خاصه ألمانيا وإيطاليا وبولندا، بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة، والتي يلقي فيها السائح استقبالا حافلا بالزينات والأنوار وبابا نويل وتوزيع الهدايا التذكارية والحلوي والورود، بحسب ما صرح به عماد إمام، مدير العلاقات العامة بشركه إيماك لإدارة المطارات.

أضاف إمام: زينت إدارة المطار صالات السفر والوصول وزيادة أفراد العلاقات العامة تنفيذا لتعليمات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي، كما تم وضع أشجار عيد الميلاد ونشر الزينات على طول الطرق للدخول والخروج من المطار، وقد أثنى الكثير من السائحين على الاستقبال والاحتفال معهم بالأعياد.

أشار إمام إلى أن الطيار هاني عقاب رئيس شركه إيماك للمطارات يتواجد بشكل يومي داخل صالات السفر والوصول، لمتابعة الحركة الجوية وإنهاء الاجراءات للسياح داخل المطار بالتنسيق مع كل الجهات المشاركة.

يذكر أن مدينة مرسي علم من أهم المناطق السياحية الجاذبة، نظرا لوجود أفضل مناطق الغطس بالعالم والجو الدافئ هذه الفترة من العام، وأيضا الشواطئ الساحرة والفنادق والقري السياحية المميزة خاصة في مدينة بورت غالب.​