شرم الشيخ الأولى للمصريين في حفلات رأس السنة.. ودبي وباريس دوليا

كتب- محمد عبيد:

احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس مناسبات لها طابع خاص عند كثير من الشعوب ومنها الشعب المصري بالتاكيد، الذي يفضل أن يقضي الاحتفالات داخل القاهرة الكبري لما لها من سحر وحفلات خاصة داخل الفنادق المصرية،كما يرغب البعض في قضاء أوقات داخل المدن السياحية المصرية وآخرين يفضلون السفر إلى الخارج لقضاء المناسبة.

وبحسب مصدر، خصصت شركة مصر للطيران 400 رحلة داخلية منها 64 رحلة إلى شرم الشيخ، و 60 رحلة إلى الغردقة، و١١٤ رحلة إلى الأقصر، و ١٠٥ رحلات إلى أسوان، و14 رحلة إلى برج العرب، و٨ رحلات إلى مرسى علم، و٣٧ رحلة من أسوان وأبوسمبل، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى ٧ يناير من العام الجديد، بأسعار تذاكر تبدأ من 1700 جنيه إلى حوالي 3000 جنيه، والإقبال الأكبر كان على مدينة السلام الساحرة لما لها من مظاهر احتفال خاصة.

ويرغب جزء آخر في قضاء الأجازة خارج البلاد منهم من يسافر إلى بيروت لما لها من احتقالات خاصة، لكن الظروف السياسية منعت الكثير من التوجه إلى هناك، وأصبح الأغلب الآن يتوجه إلى دبي لسهولة تأشيرتها الإلكترونية ومظاهر الاحتفال بها، إضافة لتوفر 6 رحلات يوميا بين القاهرة ودبي على مختلف شركات الطيران بأسعار تبدأ بـ 5000 آلاف جنيه تصل إلى 9000 جنيه على مختلف درجات المقاعد.

كما يتوجه البعض إلى فرنسا وبالتحديد العاصمة باريس لما لها من احتفالات وطقوس خاصة في شارع الشانزليزية الشهير وقوس النصر بوسط العاصمة، وهناك 4 رحلات يوميا بين القاهرة وباريس بأسعار تبدا من 5500 جنيه تصل إلى 15 ألف جنيه على مختلف درجات المقاعد.

ويرغب البعض في السفر إلى المانيا بسبب تواجد أكثر من خط طيران يربط القاهرة بالعاصمة برلين وميونخ وفرانكفورت، لكن الاحتفالات هناك لا تكون على قدر باريس ودبي، إضافة إلى أن أسعار الفنادق أغلى.​