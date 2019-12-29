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غدا.. طلاب النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر يؤدون امتحانات نصف العام

12:38 م الأحد 29 ديسمبر 2019
غدا.. طلاب النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر يؤدون امتحانات نصف العام

الشيخ أحمد عبدالعظيم

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ صباح غد الأحد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر الشريف.

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، وكيل قطاع المعاهد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن 481638 طالبا وطالبة بصفوف النقل الإعدادي والثانوي، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدا الاثنين، بحميع أنحاء الجمهورية.

وأَضاف عبد العظيم، في تصريحات لمصراوي الأحد، أن قطاع المعاهد استعد للامتحانات بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة اللجان أولا بأول، وتذليل أي عقبات تواجهها، والعمل على سيرها، طبقا لتعليمات الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس القطاع.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى أن وكيل الأزهر كلف بتسيير قوافل من مستشاري قطاع المعاهد، للمرور على اللجان بالمناطق، للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية طبقا لتعليمات الإدارة، والتأكد من الالتزام والانضباط داخلها وخارجها، بنفس المستوى الذي تم في الأعوام الماضية.

وقال عبد العظيم إن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أصدر تعليماته للمستشارين بمتابعة مراكز التصحيح، وأعمال الكنترولات، والتأكد من أنها تسير بنفس ضوابط كنترولات الشهادات الأزهرية.

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