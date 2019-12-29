صقيع ونشاط للرياح وبرودة أقل من الطبيعي.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بداية من الاثنين تنشط سرعات الرياح، ما يزيد الإحساس بالبرودة، في ظل انخفاض درجات الحرارة درجتين على الأقل عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأضاف شاهين لمصراوي أن حالة الطقس ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، ومعتدلة على بعض الأنحاء خلال فترات النهار، وذلك يرجع إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة.

وتابع: تتواجد فرص لسقوط الأمطار غدا الاثنين وحتى الثلاثاء، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا شدتها من خفيفة إلى متوسطة، ناصحًا بتجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفارق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى وصل إلى 10 - 11 درجة، حيث وصلت لـ17 - 12 في السواحل الشمالية، 18 - 12 درجة على القاهرة والوجة البحري، 19 - 8 درجة على شمال الصعيد.

وحذر المواطنين من عدم ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم، والقيادة بحذر شديد على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية خاصة الموجودة في المناطق الشمالية.