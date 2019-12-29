أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبلاتينيوم سد النهضة الزمالك وزيسكو الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

توفير 8 أتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر

10:35 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
توفير 8 أتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر

أوتوبيسات نقل جماعي

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم توفير 8 أتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشغيل 6 أتوبيسات في الفترة الصباحية، وأتوبيسين سيعملان في الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.

جدير بالذكر أنه حضر إجراءات تسليم الأتوبيسات المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسؤولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.

أشرف فتحي محمود مدينة حدائق أكتوبر أوتوبيسات نقل جماعي

الخبر التالى:

التذكرة بـ300 دولار في دول أفريقية.. البيئة: لا تراجع عن فرض 5 دولارات على المحميات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:صقيع وبرودة أقل من الطبيعي.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة مقبلة