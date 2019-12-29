حمامات المرضى تحولت لمخازن.. إحالة مدير مركز التونسي وأطباء للتحقيق

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تحويل مدير مركز التونسي الحضري لطب الأسرة التابع لمديرية الشئون الصحية بنطاق حي الخليفة للتحقيق للإهمال الشديد في الخدمة المقدمة للمواطنين إلى جانب عدد من الأطباء لغيابهم رغم توقيعهم بدفاتر الحضور والانصراف.

وتفقد المحافظ، خلال زيارة مفاجئة للمركز الطبي لمتابعة مستوى أداء المركز في استقبال المرضى وتقديم الخدمة لهم، الأقسام الداخلية بها للوقوف على مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين مما كشف عن تقصير جسيم متمثل في غلق غرفة الاستقبال والطوارئ وتعطل الأسانسير وتحويل حمامات المرضى إلى مخازن وتحويل مدخل المركز الطبي إلى مخزن للسيارات الكهنة وغلق الباب الرئيسي للمركز بالإضافة إلى توقيع الأطباء في كشف الحضور والانصراف وعدم تواجدهم على أرض الواقع.

وحرص عبدالعال، على التواجد وسط المرضى وتفاعل خلالها مع شكوى إحدى السيدات من عدم وجود طبيب أمراض صدرية وقرر المحافظ نقل السيدة بإحدى سيارات المحافظة إلى مستشفى المنيرة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل اللازم لها من فحوصات وأشعة.

واستمع المحافظ لشكاوى عدد من المرضى بوجود بعض النواقص في المستلزمات الطبية حيث تواصل المحافظ على الفور مع وكيل وزارة الصحة لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى كما وجه برفع كفاءة المركز الطبي.

وأوضح المحافظ أن تلك الجولات تأتي لمتابعة سير العمل في المؤسسات الخدمية والعامة وثيقة الصلة بحياة المواطنين ومحاسبة المقصرين والمهملين.