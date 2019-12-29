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براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب اليوم

07:01 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب اليوم

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى لتوفير فرص عمل للشباب في عددٍ من التخصصات بشركات خاصة في إطار مبادرة "طور وغير"، اليوم الأحد، بمركز شباب الحوامدية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

وتبدأ الرواتب من 2100 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه، لعدد من الوظائف (مهندسين، مراقبين جودة وعمال).

مبادرة طور وغير ملتقى توظيف للشباب مركز شباب الحوامدية الجيزة
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