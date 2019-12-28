​رئيس اتحاد كتاب مصر: 15 مليون جنيه زيادة في الموارد.. ونعد مشروعًا للذاكرة البصرية

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، إن الاتحاد رفع حد الرعاية في المشروع الصحي الجديد إلى 20 ألف جنيه لكل المستحقين.

وأوضح عبدالهادي، اليوم السبت، على هامش مؤتمر "مسرح الطفل والتنمية في عالم متغير"، أنه تم الانتهاء من مشروع الذاكرة البصرية، عقب إنتاج 100 فيلم بنحو 300 ساعة عرض، لـ100 من كبار الكتاب والمبدعين المصريين.

وأضاف عبدالهادي، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته شعبة أدب الأطفال، أن موارد اتحاد كتاب مصر، زادت آخر 4 سنوات إلى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه تبرع بها الدكتور سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، إلى الاتحاد قبل سنوات.

ولفت عبدالهادي، إلى أن الاتحاد شهد خلال تلك الفترة أيضًا، وضع تشريعات جديدة، من خلال لوائح جديدة للجوائز وللجان والشعب وصندوق المعاشات، فضلًا عن قانون الاتحاد المقدم إلى مجلس النواب لإقراره.

وأشار إلى أن القانون الجديد يلبي رغبات الأعضاء، موضحًا أن عدد أفرع النقابة وصل إلى 10، وتم إنشاء موقع جديد للاتحاد.​