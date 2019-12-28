وزير الشباب: خطة لتحويل أندية الشباب إلى مراكز خدمية

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية الثالثة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "انجازات الوزارة.. خطة العمل خلال الفترة المقبلة"، بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية ورؤية علمية محددة ترتكز على تطوير البرامج والمشروعات القائمة وابتكار مجموعة أخرى من الأنشطة، بغرض خدمة شباب مصر في جميع المحافظات، والعمل على تلبية تطلعاتهم ورغباتهم، لجذب أكبر عدد منهم للمشاركة في أنشطة الوزارة في ضوء رؤية العمل القائمة على توسيع قاعدة المستفيدين، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وأكد "الوزير"، المتابعة الدائمة مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلًا: "أوجه كل التقدير للجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ولكافة أعضاء مجلس النواب"، مشيرًا إلى المتابعة بشكل دوري مع اللجنة لاستعراض ما تم من انجازات وبرامج ومشروعات، وتقييم معدلات قياس نجاح تلك البرامج في تحقيق أهدافها، انطلاقًا من الإيمان الراسخ من الوزارة بالدور الرقابي لمجلس النواب المصري، والتعرف على أراء نواب الشعب فيما يخص البرامج المنفذة وما يحتاجه النشء والشباب من أبناء دوائرهم.

كما تطرق وزير الشباب والرياضة، في حديثه عن ملف مراكز الشباب، لرؤية الوزارة في تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تنفذ العديد من الأدوار الإيجابية داخل المجتمع من خلال حرص الوزارة على تطويرها على المستوى الإنشائي والإداري، لافتًا إلى لجان المتابعة من خلال الوزارة ومديريات الشباب والرياضة والتي تنفذ زيارات مفاجئة لتلك المراكز لمعاينة ما يتم تنفيذه من مشروعات وأنشطة، على أرض الواقع ومحاسبة المقصرين في أداء أدوراهم.

ولفت، وزير الشباب، إلى المشروع الذي تبنته الوزارة للاستثمار الاقتصادي في مراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب، مقابل حق الانتفاع لمدد زمنية محددة وفق اللوائح والقوانين المتبعة، لتوفير عائد مناسب لمراكز الشباب الذي تم الاستثمار بداخلها للإنفاق منه على الصيانة والأنشطة، تخفيفًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى مشروع نادي "النادي" والذي تنفذه الوزارة بهدف تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للشباب وأسرهم بجودة عالية ورسوم اشتراك مناسبة.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلًا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات.

وتناول اللقاء خلال ورشة العمل الحوارية التي أدارها الإعلامي سيف زاهر، أمين أمانة الثقافة والرياضة والفنون بالحزب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري بالحزب، أهم المشروعات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، وتأثيرها على الطلائع والشباب، فضلًا عن آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب داخل النجوع والقري والمدن، كما تطرق الحديث إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المزمع تقديمه لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

كما استعرضت الجلسة النقاشية عددًا من المحاور المتعلقة، بالمنافسة في البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، ودور الوزارة في دعم ومساندة أبطال مصر في مختلف الألعاب، ومدى استعداداتهم لدورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها فى طوكيو العام المقبل.

كما تناولت ورشة العمل، موقف وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة المتعلقة بالإيقاف الدولي لاتحاد رفع الأثقال، والاجراءات المتخذة مستقبلًا لتفادي وقوع أي اتحاد مصري تحت عقوبة الإيقاف.​