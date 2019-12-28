وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية" (صور)

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام/ العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).

كما تفقد الوزير، أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط، إضافة إلى تفقد باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح، وتشمل 26 مبنى.

ويقسم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين، تنفذها شركات مصرية، ويشرف عليها التحالف الصيني الذي ينفذ (الأعمال الكهروميكانيكية – أعمال الإشارات والتحكم – 22 قطار للوحدات المتحركة – ماكينات التذاكر).

وشدد الوزير خلال لقاءه برؤساء الشركات المنفذة والمهندسيين والفنيين، بتنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالمية، مطالبًا بسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع في موعده المحدد، الذي يستغرق 24 شهرًا.

ويبلغ طول القطار الكهربائي نحو 70 كم، ويضم 12 محطة (عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق- هيليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية - العاشر من رمضان- الروبيكي- بدر الجديدة - العاصمة الإدارية1 - العاصمة الإدارية 2).

ويتقاطع القطار المكهرب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية، ويتقاطع مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2.

ويساهم المشروع في نقل 60 ألف راكب في الساعة، لكلا الاتجاهين بواقع 30 ألف راكب/ ساعة في الاتجاه الواحد، وتصل سرعته التصميمية إلى 120 كم/ ساعة، ويربط سكان محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.​