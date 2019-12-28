صندوق الإدمان: 130 ألف مريض استفادوا من خدمات العلاج المجاني في 2019

كتب- محمد سامي:

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم السبت، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2019، من حيث التوسع في زيادة عدد المراكز العلاجية، وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية.

وأظهر التقرير، قروض تمويل مشروعات المتعافين، التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتساعد المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين، كأفراد نافعين في المجتمع.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض التي تم توفيرها للمتعافين بلغت ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه حتى الآن.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم التوسع في إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانًا، وفي سرية تامة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف، أنه بلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023" 23 مركزًا علاجيًا على مستوى الجمهورية حتى الآن، بعدما كان عددها 12 مركزًا فقط عام 2014، وجاري العمل لتصل إلى 29 في عام 2020، حيث من المقرر افتتاح مراكز علاجية جديدة في محافظات "بني سويف والفيوم وسوهاج والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد"، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحقيق اللامركزية في العلاج، واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن.

وقال عثمان، إن عدد حالات المرضى المترددين على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وصلت خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 130 ألف مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل، وأن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانًا في سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتي بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريضًا.