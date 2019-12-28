"وزيري": رسم صورة الملك "توت" بأكواب القهوة حدث عالمي

كتب - محمد عاطف:

وصف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة بـ"الحدث العالمي في أضخم وأفخم وأعرق مبني حضاري" لتسجيل رقم قياسي جديد.

جاء ذلك على هامش احتفالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بالمتحف المصري الكبير، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لرسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، بالبهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي.

وقال "وزيري" في تصريحات للصحفيين، السبت: "وصلنا اليوم إلى ٧٢٦٠ كوب قهوة، وهو رقم يكسر الرقم القياسي السابق لرسم وجه بشري بأكواب القهوة، وكان الرقم الأخير ٤٧٠٠ كوب للفنان العالمي الفيس بريسلي".

وأضاف: "هذا أول حدث تنظمه وزارة السياحة والآثار، في ثوبها الجديد، وهو حدث يعكس روح التعاون والتكامل، وكنا نقول دائما إن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة".