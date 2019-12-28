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البابا تواضروس يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم للتهنئة بعيد الميلاد

07:48 م السبت 28 ديسمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري في الإسكندرية، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، اليوم السبت.

وقدّم عبدالغفار الدعوة للبابا لزيارة الأكاديمية في الإسكندرية، لمزيد من التعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فيما شكرهم قداسة البابا على التهنئة وتمنى لهم عامًا سعيدًا.​

الأكاديمية العربية للعلوم البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

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