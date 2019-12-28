طبية وذات طبيعة خاصة.. ننشر جهود "البيئة" في تطوير منظومة المخلفات البلدية

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة البيئة تنفيذ خطة الحكومة (2018 - 2022)، لتطوير منظومة المخلفات البلدية في جميع محافظات الجمهورية.

وينشر "مصراوي" تفاصيل ما تم إنجازه في هذه الخطة، من جانب الوزارة حتى الآن في 4 قطاعات على النحو التالي:

1- المخلفات البلدية:

التخطيط واللوائح والتشريعات:

- إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية واللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات لتحقيق هدف برنامج الحكومة (2018/2022)، بنسبة 100%.

- إعداد منظومة الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من خلال تغطية المصروفات بالإيرادات المخططة للمنظومة وتحديد الفجوة التمويلية المطلوب تغطيتها.

- الانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الجديدة والعرض على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بكافة مكونات المنظومة (مكونات المنظومة – برامجها – العائد المتوقع – التكلفة المقدرة – المخطط الزمني).

- البدء في تصميم نظام للتحصيل الإلكتروني لمتحصلات المنظومة.

- إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات وفقًا للتكاليف الاستثمارية والمصروفات العمومية والإدارية وذلك بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ك وات، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

- الانتهاء من التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط بشأن توفير التمويل اللازم لبرامج المنظومة الجديدة للمخلفات.

- التنسيق مع كافة محافظات الجمهورية للبدء في تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة.

الدعم الفني:

- يجري الانتهاء من التصميمات المبدئية لـ25 خلية دفن صحي بمحافظات الجيزة، والشرقية، والبحيرة، والفيوم، ومطروح، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ضمن منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

- إعداد الدراسات البيئية والهندسية لاستخدام قطعة الأرض بمنطقة الصف -طريق حلوان الكريمات- كمجمع متكامل للفرز وإعادة التدوير والتخلص النهائي من المخلفات (بلدية - طبية - خطرة).

دعم البنية التحتية:

- تم الانتهاء من إنشاء خطين بمصنعي بيلا وسيدي سالم بكفرالشيخ، وخط بمصنع المحلة بالغربية.

- تم الانتهاء من تركيب خط بمصنع نجع حمادي بقنا، وجاري اتخاذ إجراءات الفحص الفني والتسليم لمحافظة قنا.

- يجري التنسيق مع كل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC)، حيث تم تخصيص 47 مليون جنيه من موازنة العام المالي 2018/2019 كدفعة أولى لتأهيل المدفن، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020.

- تم الانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية.

- تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 8 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، والجيزة، والغربية، وأسيوط، وقنا، وبني سويف، بالإضافة إلى 4 محطات وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، والقليوبية، وبني سويف، والمنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

- رفع التراكمات بإجمالي 109 ألف طن بموقعي سمنود ومنيا القمح بمحافظتي الغربية والشرقية.

‌المراقبة والرصد:

- إنشاء وتفعيل خطي تطبيق يمكن استخدامهم من خلال أجهزة المحمول الذكية في إطار منظومة رصد المخلفات بـ9 أحياء بمحافظة القاهرة، حيث تم البدء خلال عام 2019 بالتطبيق على 3 أحياء بالقاهرة (المعادي - طرة - حلوان)، وتم خلال الربع الأخير من عام 2019 استكمال التطبيق بـ6 أحياء أخرى.

‌التوعية وتنمية القدرات والمشاركة المجتمعية:

- تم وضع تصور لمخطط تنفيذي موحد للحوار المجتمعي يشمل كل محافظات الجمهورية، بهدف رفع الوعي وتعديل السلوك المجتمعي تجاه مشكلة النظافة بين فئات المجتمع المختلفة وأهمها الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تضمنت الأهداف العامة للحوار المجتمعي (التعريف بمشكلة المخلفات وشرح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية والصلبة - خلق كيانات شبابية قادرة على النهوض بالعمل البيئي في مصر - الاستماع لقصص نجاح العديد من الجمعيات الأهلية والشباب - حشد الجمعيات الأهلية والشباب لتنفيذ عدد من مبادرات النظافة بعدد من المناطق المختلفة)، حيث تم تنفيذ ما يلي:

- مبادرة ميدانية للنظافة والتشجير بمنطقة كوبري الدمرداش بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بتاريخ 25/1/2019.

- طرح أعمال تأهيل ورفع كفاءة منطقة شارع الصليبة لمسافة 500 متر بداية من قسم الخليفة تشمل 6 مباني أثرية، على أن يتم التنفيذ من خلال الجمعيات الأهلية.

- مبادرة بمحافظة الأقصر لرفع أطنان من المخلفات الموجودة على ضفاف نهر النيل بالتعاون مع الجهات المسئولة كشرطة البيئة والمسطحات المائية، والمجلس القومي للمرأة.

- أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة جرينيش حملات في محافظات القاهرة والجيزة بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين لرفع المخلفات من نهر النيل بكمية تقديرية 14 طنًا وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية ومنهم هيئة المعونة الألمانية GIZ.

- توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بهدف تطوير ورفع كفاءة مركز الوعي البيئي بالمعصرة التابع لوزارة البيئة.

- 7 جلسات للحوار المشترك بالجامعات (جامعة عين شمس - جامعة جنوب الوادي - جامعة إسكندرية - الجامعة الأمريكية) بنطاق 5 محافظات (الأقصر - الإسكندرية - القاهرة - قنا - أسوان).

2- المخلفات الطبية والإلكترونية:

تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاتصالات، ويسعى المشروع من خلال جميع أنشطة مكوناته إلى خفض حوالي 63.2 جرام مكافئ سمي من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة وكذلك 5 كجم من الزئبق في العام، حيث تم تنفيذ ما يلي:

- طرح مناقصة عالمية لإنشاء وتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة 50% من المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة، وتم الانتهاء من تقييم العروض المقدمة والترسية، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والهندسية وجاري الانتهاء من أعمال التركيبات، ومن المستهدف أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة بنهاية أبريل 2020.

- إصدار الخطة والمبادئ التوجيهية وسياسة إدارة النفايات الطبية على مستوى مديريات الصحة.

- إعداد مواصفات المستلزمات والأدوات اللازمة لتطبيق المبادئ التوجيهية وخطة إدارة النفايات الطبية بمنشآت الرعاية الصحية النموذجية، وتم طرح مناقصة لتوريد تلك المستلزمات على أن يتم التوريد لمنشآت الرعاية الصحية النموذجية (5 منشآت) بنهاية يناير 2020.

- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص (بالاستعانة بالخبرات العالمية) للعاملين في مجال النفايات الطبية وتدريب مدربين لتنفيذه على مستوى الجمهورية، حيث تم تدريب حوالي 60 مدربًا موزعين على 10 محافظات تابعين لوزارتي الصحة والسكان والبيئة، وتم تدريب الأطقم الطبية والعاملين بعدد 589 متدربًا بمنشآت الرعاية الصحية النموذجية بمحافظتي الشرقية والغربية ومستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة، وجاري استكمال تدريب الأطقم الطبية بباقي المستشفيات الحكومية بمحافظتي الشرقية والغربية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتعميم التدريب على باقي المحافظات.

- يجري التخلص من 800 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية و128 طنًا من شاشات الكريستال السائل المتواجدة بالموانئ المصرية من خلال إعادة التعبئة والشحن والتصدير.

3- المخلفات ذات الطبيعة الخاصة:

تنفيذ مشروع للتخلص الآمن من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة بالمحافظات تم من خلاله تنفيذ ما يلي:

- تطهير الحاويات القديمة (10 حاويات) والخاصة بشحنة اللاندين وتقطيعها والتخلص الآمن منها باليونان.

- الانتهاء من سحب 13242 عينة زيت محولات، حيث تبين تلوث 834 عينة زيت محول بإجمالي وزن زيت حوالي 804.7 طن تابعة لعدد من شركات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى 221.7 طن من الزيوت الخردة بإجمالي 1026.4 طن زيوت ملوثة على مستوى الجمهورية.

- الانتهاء من إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية لاختيار أنسب تكنولوجيا لإزالة التلوث من الزيوت وإعادة استخدامها، تمهيدًا لشراء الأجهزة المطلوبة والبدء في أعمال المعالجة، وجاري اتخاذ إجراءات طرح المناقصة الدولية طبقًا لتوصيات الدراسة.

- الانتهاء من إعادة تصنيف 49 موقعًا للمبيدات المهجورة وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى حصر وتصنيف 20 موقعًا إضافيًا.

‌- الانتهاء من تصدير 471 طنًا من المبيدات المهجورة عالية الخطورة بمخزن وزارة الزراعة بالصف، والمتواجدة بالمخزن منذ 14 عامًا، ليصل إجمالي المبيدات التي تم التخلص منها إلى 712 طنًا من المبيدات المهجورة عالية الخطورة.

‌- إعداد دراسة فنية للتخلص من المبيدات المهجورة بأفران مصانع الأسمنت، وجاري مراجعة الدراسة لاعتمادها تمهيدًا في البدء في طرح مناقصة لأعمال التعبئة والنقل لتلك المبيدات.

4- المخلفات الزراعية:

- تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإطلاق حزمة تمويلية بقيمة مليون دولار لتوفير آلية تمويل مستدامة لتنفيذ وتركيب وحدات البيوجاز في القرى المصرية بتمويل من خلال منحة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

- تخصيص 1.2 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة لإجراء دراسة هندسية تفصيلية لوحدة بيوجاز بطاقة 500 م3 للتصنيع المحلي وإنتاج نموذج من خلال وزارة الإنتاج الحربي، وجاري اتخاذ إجراءات التعاقد.

- البدء في تنفيذ 60 وحدة منزلية بمجلس قروي بني حسن بمركز أبوقرقاص بمحافظه المنيا، والذي يضم أكبر تجمع للماشية بالمحافظة.

- يجري دراسة الطلبات المقدمة من 4 جمعيات أهلية لتنفيذ 190 وحدة بيوجاز صغيرة (2-3 م3) بمحافظتي المنيا والفيوم، بالإضافة إلى 4 وحدات متوسطة (50م3) بمحافظة الجيزة.

- دعم محافظة الوادي الجديد بـ5 جرارات زراعية و14 مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل.

- دعم محافظات الصعيد بـ127 مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب.

- دعم محافظات الدلتا بـ76 مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز – حطب الذرة).

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