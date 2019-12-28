"الوفد" يقرر المشاركة في اجتماع القوى السياسية والحزبية

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، الموافقة بالأغلبية على مشاركة حزب الوفد في اجتماع القوى الحزبية والسياسية المزمع عقده غدًا الأحد.

ويأتي الاجتماع، للتشاور والتحاور للوصول إلى اتفاق يرسم الحدود الرئيسية لمستقبل العمل السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الهيئة العليا لحزب الوفد:

"انطلاقًا من مبادئ حزب الوفد الثابتة والراسخة التي تمتد بجذورها التاريخية إلى مائة عام من وقوفه دومًا مؤازرًا ومسانداً وحامياً للدولة المصرية مدافعاً عما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثمّ كانت دعوة حزب الوفد ورئيسه منذ اللحظة الأولى التي ألقى فيها خطابه على الوفديين بعد إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد في 30/3/2018 فى أنه لا بد من تفعيل المادة 5 من الدستور، والتي تنص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.. وكان حديث رئيس الحزب واضحاً فى أنه يلزم لتفعيل ذلك أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أحزاب قوية على الساحة السياسية، يجرى من خلالها التنافس الحزبى كمقوم أساسى ورئيسى لديمقراطية حقيقية، وأن يكون حزب الوفد بتاريخه وبخبرته السياسية وبتشكيلاته المؤسسة على أساس علمى ممنهج، لاعباً أساسياً على المسرح السياسى، كما أعلن أنه يرحب ويساند أية أحزاب قوية على الساحة لأنه يدرك بخبرته السياسية أنه بغير أحزاب قوية لن يكون هناك تفعيل للمادة 5 من الدستور، وبالتالى تحقيق ما يصبو إليه المصريون من استقرار سياسى لا يتأتى إلا بوجود أحزاب قوية يجرى التنافس بينها، وهو قيام الديمقراطية الحقيقية.. من أجل ذلك كانت مطالبة الوفد بضرورة إجراء حوار وطنى يجمع القوى الحزبية والسياسية، وصولاً إلى خارطة طريق يتفق عليها الجميع تكون بمثابة دستور يلزم الجميع وصولاً إلى تفعيل المادة 5 بما يحقق الاستقرار السياسى المنشود".

"وإزاء اجتماع القوى الحزبية والسياسية غدًا الساعة 6 مساء للتشاور والتحاور للوصول إلى اتفاق يرسم الحدود الرئيسية لمستقبل العمل السياسي في مصر في الفترة المقبلة، وتفعيل المادة 5 من الدستور.. فإن الهيئة العليا لحزب الوفد باعتبار أنها أعلى مؤسسة في الحزب وإرساءً للديمقراطية التي هي من ثوابت الحزب.. فقد ناقشت واستمعت إلى كافة الآراء وجرى التصويت الذي انتهى إلى مشاركة حزب الوفد في الاجتماع السالف البيان وتفويض رئيس الحزب بتمثيله في هذا الاجتماع".​