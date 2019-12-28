وزير الزراعة يبحث مع هيئة التعمير آليات العمل خلال المرحلة المقبلة

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، آليات العمل خلال المرحلة القادمة وموقف مشروع المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري الجديد.

ووجه وزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرا على المواطنين..مؤكدا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات حيث تلقت الهيئة حوالي 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي الدولة.

وشدد القصير على ضرورة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، حيث سبق وتم تخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجني في بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنيه للفدان بزيادة 12% كل ثلاث سنوات، وذلك لمدة 30 عاما.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.​