سؤال برلماني بشأن انتداب أساتذة جامعات في الجهات الحكومية وتجاهل القيادات

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن أسباب وآليات اختيار انتداب أساتذة جامعات بالمناصب القيادية بعدد من الجهات الحكومية دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية بها.

وأوضح "فؤاد" في بيان اليوم السبت، أنه في إطار انتداب العديد من أساتذة الجامعات لتولي مناصب قيادية داخل القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة، لم يتم الاستعانة بعدد من القيادات الوظيفية بها، مطالبًا بكشف النقاب عن أسباب تولي أساتذة الجامعات مناصب قيادية داخل العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية من أبناء هذه المؤسسة؟.

وطالب عضو مجلس النواب، الوقوف على الآليات التي يقوم عليها اختيار هؤلاء الأساتذة، متسائلًا، هل لم يؤثر هذا الندب لعدد كبير من أساتذة الجامعات على سير و كفاءة العملية التعليمية بالجامعات؟، وما مدى رضاء الموظفين على هذه الانتدابات من خارج المؤسسة، وعدم الاستعانة بأبنائها؟.