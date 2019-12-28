ماعت تستنكر مقتل أكثر من 70 شخصًا في الصومال

كتب- محمد نصار:

استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو من انفجار سيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 70 شخصًا وإصابة العشرات.

وأدانت المؤسسة، في بيان، هذا الحادث الأليم الذي يعد استمرارًا لفشل السياسات الحكومية والإقليمية والدولية في التعامل مع الإرهاب الغاشم، ناعية ببالغ الأسف التفجير الذي حدث وسط العاصمة الصومالية، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين، ما أسفر عن وقوع العديد منهم بين صفوف القتلى بنيران الحركات الإرهابية؛ التي لا تتورع عن ارتكاب كل تلك الفظائع خلف ستار الدين.

وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، إن ما حدث اليوم ما هو إلا استمرار لفشل الحكومة الصومالية في الحفاظ على الأمن، في أكثر الأماكن التي يفترض أن تسيطر عليها الحكومة؛ وهي العاصمة مقديشيو.

وندد عقيل، بتخاذل المجتمع الدولي عن القيام بدوره في حماية المدنيين الأبرياء من بطش تلك الجماعات الإرهابية، لا سيما أن الصومال قد شهد ما يزيد عن 200 هجوم إرهابي خلال الأربع سنوات السابقة، ورغم ذلك، لا تزال الأوضاع تتردى من سيء إلى أسوأ.

وقال عبدالرحمن باشا، باحث أول في وحدة الشؤون الأفريقية بالمؤسسة، إنه مع استمرار الإرهاب لن تتحسن أحوال حقوق الإنسان في الصومال، محذرا من أن هذه الأوضاع متوقع أن تستمر في التردي، لا سيما مع الانسحاب التدريجي لبعثة "أميصوم" من البلاد.

وشدد على أهمية تمكين القوات الحكومية تمكينًا ملائمًا على المستوى التدريبي واللوجيستي قبل خروج هذه القوات من الصومال، كي تتمكن من ردع مثل هذه العمليات الإرهابية مستقبلًا.