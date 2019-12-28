طلاء مبانٍ ونقل كباش ومسلة 19 مترًا.. تفاصيل مخطط تطوير ميدان التحرير

كتب- محمد نصار:

تعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الإسكان والتنمية المحلية والآثار ومحافظة القاهرة، على الانتهاء من تنفيذ مخطط تطوير ميدان التحرير تزامنًا مع خطة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وينشر مصراوي تفاصيل مخطط التطوير والذي يتم تنفيذه على عدة مستويات بالتوازي لسرعة الانتهاء منه.

إزالة الإعلانات وطلاء المباني

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن ميدان التحرير من أهم الميادين التي توجد في مصر، لافتًا إلى أن خطة تطوير الميدان التي يشترك فيها الجهاز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات في الدولة، سيمثل نقلة حضارية للميدان عقب الانتهاء من عملية التطوير.

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي، أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ينحصر دوره في عملية التطوير في تطوير واجهات العقارات المطلة على الميدان من خلال إعادة طلائها باللون البيج الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية.

وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه سيتم إزالة جميع الإعلانات واللافتات الموجودة على واجهات المباني المطلة على ميدان التحرير لإزالة التشوه البصري الذي تسببه هذه الإعلانات لواجهات المباني والقيمة التراثية الكبيرة لها.

مشايات ومسلة ضخمة

وأوضحت محافظة القاهرة، تفاصيل أعمال تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة الملك رمسيس الثاني التي يتم ترميمها بطول 19 مترًا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.

وأكدت المحافظة، أنه تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هي (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، حيث تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة بوزن 600 طن.

كما يشمل المخطط تنفيذ 9 كمرات بطول 16 مترًا وارتفاع 2.30 متر، ومشايات مكونة من بلاطات خرسانية وعلى جانبيها خرسانة ملونة وزراعة نخيل وإنشاء أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.

أزمة الكباش

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، أعمال تطوير الميدان، واستمع إلى تفاصيل الأعمال التي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليًا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز، وتجهيز "صينية" الميدان تمهيدًا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلًا عن دهان واجهات المحلات والعمارات.

ومن المقرر أن يضم الميدان نافورة وأعمال مائية وإضاءات، ووجه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان وإعادة رونقه، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وتماثيل الكباش، حيث سيتم نقل 4 تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل أبي الهول برأس كبش)، وهي الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

وقال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي ستنقل من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة التي نقلت من منطقة صان الحجر الأثرية، ليست من تلك الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا حتى الموجودة أمام واجهة الكرنك.

وأضاف الصغير، في بيان، أن التماثيل التي ستزين ميدان التحرير، اختيرت من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك (الصرح الأول) على جانبي الفناء، وراء مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

وأوضح الصغير: "تعكف الوزارة حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، وتنفيذ كافة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها، في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية".

إنارة ميدان التحرير والمتحف المصري

وتتولى شركة الصوت والضوء تنفيذ أعمال إنارة ميدان التحرير ومنطقة المتحف المصري، وذلك بالاتفاق مع مجلس الوزراء.