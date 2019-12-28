صور.. لوحة فنية لقناع الملك توت عنخ آمون تسجل رقما قياسيا بموسوعة جينيس

كتب- محمد عاطف:

شهد المتحف المصرى الكبير، صباح اليوم السبت، فعالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة.

فقد تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.

جاءت هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف المصري الكبير والتعريف به قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنه لشرف كبير لي الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، في أول فعالية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية.

وأشارت إلى أن هذا الحدث له أهمية خاصة، حيث أنه يبرز الآثار المصرية، كما أنه يعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ووصف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هذا الحدث بالعالمي يتم استضافته بالمتحف المصري الكبير أضخم وأعرق مبني حضاري ثقافي في العالم.

ومن جانبه أعرب طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته لحضور هذه الفاعلية لأكبر لوحة لأكواب القهوة في المتحف الذي يجمع بين عبق التاريخ وفن العمارة الحديثة المتمثله في مبنى المتحف المصري الكبير.

وعلى أنغام الهارب قام مجموعة من شباب المصريين خلال الفاعلية بتنفيذ تصميم قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 مترًا مربع، بالساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصري الكبير فى أجواء من الحماس والبهجة.

وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.

كما قدم مجموعة الأطفال من ذوى الهمم عرض لبعض الأغاني الوطنية في حب مصر تماشياً مع الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصرى الكبير

جدير بالذكر، أنه قد سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 أكواب قهوة بمدينة سيدنى باستراليا عام 2009، كما تم تسجيل لوحة أخرى نفذت بمدينة هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة.

حضر الفعالية غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مدير المتخف المصري الكبير للشئون الأثرية، الدكتور ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وطلال عمر المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية والقائمين على موسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.