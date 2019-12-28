مسئول جينيس يكشف لمصراوي: بشرط وحيد لتسجيل وجه توت عنخ آمون بالموسوعة

كتب- محمد عاطف:

قال طلال عمر، مسئول موسوعة جينيس في نصر، إن هناك العديد من الشروط لاستيفاء تسجيل رقم قياسي جديد لرسم وجه بشري وهو توت عنخ آمون، باستخدام أكواب القهوة، وتم استيفاء أغلبها الآن باستثناء شرط واحد وهو أن يتم استخدام هذه الاكواب من قبل الضيوف الموجودين في الاحتفالية التي انطلقت في المتحف المصري الكبير.

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد تم تحقيق الشروط الأخرى وهي أن تقام الاحتفالية في مساحة ٦٠ ألف متر، وأن يتم استيفاء عدد الأكواب، وأن تكون القهوة المستخدمة لونين وليس لون واحد، ويتبقى استخدام الأكواب من قبل الموجودين، وإذا تم ذلك سنعلن اليوم تحقيق الرقم القياسي الجديد.

وأشار عمر إلى أن مصر بها حوالي ٤٠ رقما قياسيا، وأنه يبحث مع وزير السياحة والآثار دخول أرقام قياسية جديدة في المتحف المصري الكبير.

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة، بها أكبر عدد من الأرقام القياسية في العالم العربي بحوالي ٢٧٠ رقما قياسيا.

وانطلقت منذ قليل، احتفالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بالمتحف المصري الكبير لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لرسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، بالبهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي.​