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الهيئة الوطنية للإعلام تستعد لتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني

02:01 م السبت 28 ديسمبر 2019
الهيئة الوطنية للإعلام تستعد لتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصطفى علي:

نظم معهد الإذاعة والتليفزيون برعاية قطاع الشئون المالية والإقتصادية بالهيئة الوطنية للإعلام، ورشة تدريب لموظفي الهيئة على نظام التحصيل الإلكتروني، تفعيلا لقرار وزارة المالية بقرب تطبيق نظام التحصيل بالهيئات الاقتصادية والجهات المستثناه بموجب القرار رقم 305 لسنة 2019 وتعاونا مع توجهات الدولة للتحول الرقمي.

وأقيمت ورشة التدريب من خلال محاضر من معهد الإذاعة والتليفزيون وأحد مندوبي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) وهي الشركة المتخصصة في المدفوعات الرقمية والرائدة في مجالات التحصيل الإلكتروني.

وأوضحت المحاضرة خطوات وبداية طرق التحصيل من خلال سيستم وزارة المالية والرد على كل الاسئلة المطروحة حديثا وكيفية معالجة المشاكل والأخطاء الواردة وطرق تفاديها.

وصرح رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون خلال المحاضرة بأنه سيتم عمل محاضرات وورش عمل أخرى للموظفين بالهيئة لتدريبهم على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المقررة لجميع جهات الدولة الحكومية.

حسين زين الوطنية للإعلام التحصيل الالكتروني

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