محافظ القاهرة يتفقد منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية بحي مصر القديمة تفقد خلالها منطقة مجمع الأديان، أكد خلالها ضرورة رفع كفاءة المنطقة والتي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة لما لها من تاريخ عريق حيث شهدت قدوم المسيح إلى مصر والفتح الإسلامي وتضم مسجد عمرو بن العاص أول مسجد شيد في أفريقيا، بجانب أقدم الكنائس الموجود بمصر والتي تعد كنوز معمارية كالكنيسة المعلقة ودير مارجرجس وأبو سرجة والسيدة العذراء والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرئيس الحي، بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وخاصة شارعي جامع عمرو وماري جرجس مع تقليم وتهذيب الأشجار واستعواض الأرصفة وتوحيد منسوبها مع إخلائها تمامًا من الإشغالات، وإزالة أي تشوهات أو ملصقات على الجدران وإعادة طلائها وسرعة استكمال رفع مخلفات مبنى مهدوم مواجه لمسجد عمرو بن العاص وطلاء واجهات العقارات المطلة على المسجد وعلى دير ماري جرجس وخاصة التي ما زالت على الطوب الأحمر، وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها.

وكلف المحافظ، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بسرعة استكمال الأسوار المهدمة بحديقة عمرو بن العاص وتكثيف العناية بها مع إعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتكون رئة ومتنفس للمنطقة خاصة مع مساحتها الممتدة لأكثر من 20 فدانًا، وسرعة تطوير حديقة عزبة أبوقرن المطللة على صلاح سالم وإنشاء سور لها.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من السائحين مُرحبًا بهم بالقاهرة، وأعربوا عن سعادتهم بزيارتهم القاهرة لأكثر من مرة للاستمتاع بجوها المعتدل وآثارها المتميزة.