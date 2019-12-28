مقترح برلماني بعقد قمة بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي لمواجهة داعمي الإرهاب

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن تقديمه خطابًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاثنين المقبل، يتضمن مقترحًا بعقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة، لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب.

وقال الخولي، في طلبه: "استنادًا إلى الحرب الدبلوماسية التي تمارسها الدول الراعية للإرهاب في بعض الساحات البرلمانية الغربية للإضرار بمصالح الرباعي العربي وإحباط أي جهود وتحركات من شأنها أن تفضح ممارساتهم وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في محاسبتهم، وجب العمل على تعضيد الإمكانيات وتعظيم التعاون والتنسيق المشترك بين برلمانات دول الرباعي العربي، للتحرك من خلال أطر الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الحكومية في الساحات البرلمانية ذات التأثير في السياسة الدولية والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والأوساط الحقوقية والإعلامية لإحباط أكاذيب وادعاءات الدول الراعية للإرهاب وإجبارهم على وقف ممارساتهم في تدمير منطقة الشرق الأوسط وقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء".

وتابع أمين سر اللجنة: "وهو ما بات يشكل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الدوليين ويمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وعلى ذلك نرجو الموافقة على هذا المقترح ورعاية عقد قمة مشتركة يحتضنها مجلس النواب المصري بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة (العلاقات الخارجية – الشئون العربية – الدفاع والأمن القومي – حقوق الإنسان - الإعلام)، حيث تجرى المشاورات لبحث أفضل سبل للتحرك المشترك، ويتم تبادل الرؤى التشريعية حول قوانين مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى إمكانية وضع عدد من التوصيات للحكومات في إطار تدعيم الجهود المشتركة".