مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث تحطم الطائرة الكازاخية

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الذين لقوا مصرعهم اليوم الجمعة عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 50 راكب كانوا على متن الطائرة.

وأعرب مفتي الجمهورية، في بيان له السبت، عن خالص العزاء والمواساة لدولة كازاخستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا ، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الطائرة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الطائرة الكازاخية التابعة لخطوط دولة كازاخستان قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى، وكانت الطائرة فى طريقها إلى العاصمة نور سلطان، وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 50 بينهم 17 حالتهم خطيرة للغاية بحسب مسئولين فى المطار، وكانت تحمل على متنها نحو 98 راكبا، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.