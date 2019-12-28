غرفة شركات السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن نتائج جمعيتها العمومية

القاهرة- أ ش أ:

تنظم غرفة شركات السياحة غدا مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للإعلان عن نتائج هذا الاجتماع.

وتناقش الجمعية - في اجتماعها - تقريرها السنوي لعام 2019، والميزانية العمومية والحساب الختامي لعام 2018- 2019، كما سيتم عرض ميزانية صندوق الزمالة لعام 2019، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2019 – 2020.

كان حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، قد وجه الدعوة لشركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2019 غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع- وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور- يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة 11 صباحا من نفس اليوم وبذات المكان، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحًا بحضور أي عدد من الأعضاء للنظر في جدول الأعمال.