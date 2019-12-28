خبير عالمي في علاج العمود الفقري بدون جراحة بمستشفى المعادي العسكري

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الخبير العالمي الدكتور ستاند فورد هيلم أستاذ علاج آلام العمود الفقري والإنزلاق الغضروفي- بدون جراحة- بمركز هيلم الطبي لعلاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 10 وحتى 20 يناير القادم.

وقال بيان رسمي السبت، إن المستشفيات تستقبل حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.