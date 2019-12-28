متى يضاف المواليد الجدد على بطاقات التموين؟ مصدر يجيب

كتب- محمد سامي:

قال مصدر في وزارة التموين، إنه سيتم إعلان كافة الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، والذين يصل عددهم لنحو 5 ملايين فرد، عقب الانتهاء من فحص التظلمات خلال الفترة المقبلة، والتعرف على العدد الحقيقي للمستبعدين من صرف الدعم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن "الإضافة ستكون برقم يعادل المحذوفين من البطاقات، على أن يكون أولوية الإضافة للأطفال من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، خاصة المدرجين بقوائم برنامجي تكافل وكرامة"، موضحًا أن من يريد الإضافة لبطاقات التموين يصرف الخبز المدعم بالفعل حاليًا.

وأشار إلى أن وزارة التموين انتهت من جميع إجراءات الإضافة، لكن تنتظر قرار مجلس الوزراء بتحديد عدد المستبعدين، طبقًا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التموين إلى مجلس الوزراء، لإضافة المواليد الذين تنطبق عليهم اشتراطات الإضافة.

وفي سياق متصل، قال المصدر إن مكاتب التموين بدأت تنفيذ قرار إضافة الزوجة إلى بطاقة الأسرة، إذ بلغ عدد الطلبات الخاصة بالزوجة غير المقيدة 185 ألف طلب، على أن تبدأ صرف السلع التموينية خلال شهر يناير أو فبراير المقبل على الأكثر.

وقال مصدران لـ"مصراوي" في وقت سابق، إن اللجان المختصة بوزارتي التموين والإنتاج الحربي تواصل فحص التظلمات المقدمة من المواطنين ورقيًا على قرار حذفهم من بطاقات التموين، وفقًا لمحددات الدعم التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية 2018.

لفت المصدران -أحدهما بوزارة التموين والآخر بوزارة الإنتاج الحربي- إلى أنه تم الانتهاء من فحص 6 ملايين تظلم تم استلامها منذ بداية فتح باب التظلمات سواءً الإلكترونية أو الورقية.

وأوضح المصدران أنه تم إعادة مليوني و650 ألف مواطن منهم 1.8 مليون قبل الأول من أكتوبر الماضي، و850 ألف منذ الأول منذ بداية أكتوبر وحتى الآن، عقب ثبوت استحقاقهم للدعم، بعد تفعيل التظلمات الورقية المدعومة بالمستندات الدالة على صحة التظلم في مكاتب التموين، وانتهاء مهلة تقديمها الأسبوع الماضي بعد مدها على مرحلتين من أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر، وفقًا لقرار وزير التموين على مصيلحي.​