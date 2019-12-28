"فرقة رضا".. 60 عامًا من الإبداع والفن

كتب- محمد عاطف:

ارتبطت فرقة رضا للفنون الشعبية، منذ إنشائها، في ذهن متابعيها وعشاقها بالبهجة والسعادة، وجسدت مفهوم القوى الناعمة في أوضح معانيه من خلال جولاتها الفنية في مختلف دول العالم، وما حصدته من جوائز ودروع من كل مهرجانات الدنيا، باعتبارها أحد أقدم فرق الفنون الشعبية، وأول فرقة من نوعها في مصر والعالم العربي.

ونجح الفنان محمود رضا، من خلال هذه الفرقة في تحقيق عدة أهداف، كان أهمها تغيير النظرة المستهجنة والشائعة عن الرقص الشعبي في مصر، ما جعله يواجه الكثير من المشكلات في تكوين الفريق الأول للفرقة نظرًا للنظرة الدونية التي كان تنظر بها الأسر المصرية للرقص الشعبي، إلى أن ساعدته الفنانة فريدة فهمي في اختيار عدد من الفتيات الصغيرات، صرن فيما بعد نجمات يسطعن في سماء الفنون المصرية.

واحتفلت وزارة الثقافة، الأسبوع الماضي بمرور 60 عامًا على إنشاء فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، دعمها للفرقة في استرداد أمجادها وبريقها، خاصة بعد إلحاق عدد من العارضين الجدد بها، وتخصيص أوركسترا موسيقي لمصاحبتها في العروض.

وقالت عبدالدايم، إن فرقة رضا تعد أحد سفراء الفنون المصرية، مشيرة إلى أنها رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الاستعراضية في الشرق الأوسط، التي امتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن ذاكرة الإبداع المصري تزخر بالكثير من العلامات الملهمة التي تعبر عن الهوية المصرية المتفردة، حيث يعكس الاهتمام بتطويرها إيمان الوطن بدور الابداع في تشكيل الوعي.

جاء ذلك وسط حشد جماهيري كبير، شهد انطلاق احتفال وزارة الثقافة بفرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تكوينها، على مسرح البالون وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة في فيينا، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ومخرج الحفل، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.

وخلال الحفل كرمّت وزير الثقافة 80 شخصية من رموز ومبدعي فرقة رضا، على مر تاريخها، كان منهم المؤسسون محمود رضا، واسم الراحل علي رضا، وفريدة فهمي، واسم الموسيقار علي إسماعيل.

يشار إلى أن الحفل هو الأول في سلسلة تمتد على مدار 15 يومًا خاصة بالمناسبة تقام على مسرح البالون.​