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الاثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن بوستر الدورة الـ51 لمعرض القاهرة للكتاب

10:06 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
الاثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن بوستر الدورة الـ51 لمعرض القاهرة للكتاب

الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة

كتب- محمد عاطف:

يعقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر هيئة الكتاب، للإعلان عن البوستر الرسمي للدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الـ51 لمعرض الكتاب، خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض، وتم اختيار جمال حمدان شخصية المعرض.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، نظمت مسابقة لتصميم بوستر المعرض، وسيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه مصري.

معرض الكتاب هيثم الحاج علي هيئة الكتاب

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