​مصادر بـ"الزراعة": تغييرات في قطاعات الوزارة قريبًا

كتب- أحمد مسعد:

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، بدأ في دراسة ملف كل قطاع بالوزارة على حدى، مضيفين أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه بعض القطاعات، من ضعف في الأداء أو خروج المسئول عنها إلى المعاش، ما قد يؤدي لحدوث عدد من التغييرات الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي"، أن الوزير الجديد طلب الاجتماع برؤساء الخدمات الزراعية، والحجر الزراعي، وهيئة التعمير، وأوضحوا أن أغلب الرؤساء الحاليين لقطاعات العمل بالوزارة من خارجها.

وأوضحت المصادر، أن الوزير الجديد يدرس ملفات تلك القيادات، حيث يوجد 3 قيادات منهم على المعاش، بالإضافة لقيادات ليست على المستوى المطلوب، بحسب المصادر.

وتولى القصير وزير الزراعة الجديد المسئولية في 23 ديسمبر الماضي، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واجتمع السيد القصير بنائبه المهندس مصطفى الصياد في أول يوم عمل، قبل التوجه إلى محافظة الفيوم لحضور افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني، الأربعاء.​