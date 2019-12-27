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ننشر جدول أعمال الحوار الوطني للأحزاب برعاية "مستقبل وطن"

09:44 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
ننشر جدول أعمال الحوار الوطني للأحزاب برعاية "مستقبل وطن"

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن

كتبت- ميرا إبراهيم:

يعتزم حزب "مستقبل وطن" استكمال الحوار الوطني، الذي سبق وبدأه مع عدد من الأحزاب، حول القوانين المنظمة للانتخابات، يوم الأحد المقبل في مقر الحزب.

وحصل "مصراوي" على نسخة من جدول الحوار المرتقب، الذي من المقرر أن يبدأ في السادسة ونصف مساء الأحد، وينتهي بكلمة ختامية في التاسعة لرؤساء الأحزاب.

يذكر أن من حضر من الأحزاب بجلسات الحوار السابقة، كانت أحزاب "الشعب الجمهوري والغد والعدل والمحافظين والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي".

حزب مستقبل وطن الحوار الوطني الأحزاب
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