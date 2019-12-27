أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

السكة الحديد ترصد 50 حالة تعد على القطارات في أسبوع

08:23 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب– أسامة علي:

رصدت هيئة السكة الحديد، عددًا من حالات التعدي على القطارات، خلال أسبوع، من يوم 17 إلى يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت الهيئة، أن هذه الأفعال تصدر عن قلة من المواطنين الذين ليس لديهم الوعي الكافي، ما يؤدي إلى تعطل حركة القطارات وتأخير الركاب عن مصالحهم.

وينشر "مصراوي" المخالفات التي جاءت على النحو التالي:

• 5 حالات فتح بلف الخطر.
• 33 حالة اقتحام المنافذ.
• 8 حالات مرور من أماكن غير معدة للعبور.
• عمل عدائي ضد عمال التشغيل.
• 3 حالات حرائق على السكة الحديد.

وطالبت السكة الحديد، المواطنين بتوخي الحذر واتباع تعليمات الهيئة، أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، أو ركوب القطارات، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

السكة الحديد القطارات التعدي على القطارات حالات الحرائق

الخبر التالى:

‎تنطلق غدًا بالفيوم.. القومي للمرأة يشارك في مبادرة "مراكب النجاة"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان