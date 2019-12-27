السكة الحديد ترصد 50 حالة تعد على القطارات في أسبوع

كتب– أسامة علي:

رصدت هيئة السكة الحديد، عددًا من حالات التعدي على القطارات، خلال أسبوع، من يوم 17 إلى يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت الهيئة، أن هذه الأفعال تصدر عن قلة من المواطنين الذين ليس لديهم الوعي الكافي، ما يؤدي إلى تعطل حركة القطارات وتأخير الركاب عن مصالحهم.

وينشر "مصراوي" المخالفات التي جاءت على النحو التالي:

• 5 حالات فتح بلف الخطر.

• 33 حالة اقتحام المنافذ.

• 8 حالات مرور من أماكن غير معدة للعبور.

• عمل عدائي ضد عمال التشغيل.

• 3 حالات حرائق على السكة الحديد.

وطالبت السكة الحديد، المواطنين بتوخي الحذر واتباع تعليمات الهيئة، أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، أو ركوب القطارات، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.