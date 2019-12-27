مصادر: إعادة 2.6 مليون مواطن لبطاقات التموين بعد قبول تظلمهم

كتب - محمد سامي:

قال مصدران مطلعان، إن اللجان المختصة بوزارتي التموين والإنتاج الحربي تواصل فحص التظلمات المقدمة من المواطنين ورقياً على قرار حذفهم من بطاقات التموين، وفقا لمحددات الدعم التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية 2018.

لفت المصدران -أحدهما بوزارة التموين والآخر بوزارة الإنتاج الحربي- في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى الانتهاء من فحص 6 ملايين تظلم تم استلامها منذ بداية فتح باب التظلمات سواءً الإليكترونية أو الورقية.

وأوضح المصدران أنه تم إعادة مليوني و650 ألف مواطن منهم 1.8 مليون قبل الأول من أكتوبر الماضي، و850 ألف منذ الأول منذ بداية أكتوبر وحتى الآن، بعد ثبوت استحقاقهم للدعم، بعد تفعيل التظلمات الورقية المدعومة بالمستندات الدالة على صحة التظلم في مكاتب التموين، وانتهاء مهلة تقديمها الأسبوع الماضي بعد مدها على مرحلتين من أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر وفقا لقرار وزير التموين على مصيلحي.

وأضافا أنه يتم حالياً استكمال فحص باقي التظلمات طبقا للاشتراطات والمحددات الخاصة بالدخل والإنفاق، على أن تتم المراجعة والفحص طبقا للقواعد التي حددتها لجنة العدالة الاجتماعية لغير المستحقين خلال 4 مراحل ومنها المحدد الخاص باستهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول وحيازة الأراضي الزراعية والمرتب الحكومي والمعاش وامتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارتين.