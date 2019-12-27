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بالصور- البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس في المستشفى

07:20 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، في المستشفى الإيطالي بالعباسية.

وتأتي الزيارة رغبة من البابا للاطمئنان على صحة الأنبا دانيال، عقب تعرضه لوعكة صحية.

البابا تواضروس سكرتير المجمع المقدس

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