"واقي المطر" لحماية العاملين بالخدمات الأرضية في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

وفرت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية برئاسة المهندس مجدي محمدين، "واقي مطر" للعاملين بالمهبط بمطار القاهرة الدولي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، لحمايتهم من برودة الجو أو الأمطار المتوقعة.

ونفذت اللجنة المختصة، مسحًا ميدانيًا بالسوق المحلية، للحصول على الواقي الأفضل مع سرعة التسليم، وتم تسليمه بالفعل للعاملين من ضباط التحميل والمنظمين والفنيين والسائقين، بالإضافة إلى فنيين استقبال وترحيل، وضباط حركة.