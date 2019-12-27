طلب إحاطة بسبب مصرع طالب بـ"هندسة المنصورة" صعقًا بالكهرباء

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة بني عبيد بالدقهلية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب مصرع طالب كلية الهندسة بالمنصورة، صعقًا بالكهرباء أثناء وجوده في موقف سيارات ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية.

وقال رضوان، في طلب الإحاطة، إن الشاب "أحمد عرابي أحمد محمد عزاز"، طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة المنصورة، مضيفًا أنه أثناء عودته من الكلية، وصل موقف السيرفيس بقرية ميت فارس مركز بني عبيد دقهلية، منتظرًا سيارة تقله إلى مدينته، إلا أنه لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء في موقف السيارات.

وتساءل البرلماني: "ما ذنب هذا الشاب وحيد والده ووالدته، أن يموت نتيجة الإهمال، وهل الإنسان في وطننا لم يعد له قيمة تستحق أن نؤمن حياته من أجلها؟".

وطالب رضوان، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في حضور الوزراء المعنيين، وسرعة محاسبة المقصرين الذين تسببوا في الحادث الأليم، بحسب ما قال.