تفاصيل استعدادات الكنيسة لقداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

كتب- مصطفى علي

قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن الكنيسة باتت جاهزة لإقامة قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وأشار القمص سرجيوس في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى أن الكنيسة طبعت دعوات عيد الميلاد للضيوف والمصلين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بخصوص الدعوات مع باقي الجهات المسئولة في الدولة وأن جميع من يطلب الحضور من أبناء الكنيسة تُوجه له دعوة.

وعن التجهيزات الخاصة بالكنيسة، أوضح أن الكنيسة تتعامل مع الحدث كقداس احتفالي، أما بخصوص التجهيزات والاستعدادات فالكنيسة تثق في رجال الشرطة والقوات المسلحة، حيث أن جميع كنائس مصر تقام بها القداسات في نفس التوقيت وليس الكاتدرائية في العاصمة الإدارية فقط.

وطالب سرجيوس الأقباط بالتعاون مع الجهات الأمنية والكشافة في هذا اليوم والالتزام بالتعليمات، موجها الشكر للقيادات الأمنية على الجهد المبذول قبيل القداس وكذلك للمهنئين من الأشقاء في الوطن .

وقالت مصادر كنسية إن الكنيسة ستوفر أتوبيسات تتحرك من العباسية وعدة مناطق تحدد لاحقا للمصلين للذهاب لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، وإن المركز الإعلامي سيوفر نقلًا مباشرًا للقداس واستخراج عشرات التصاريح الإعلامية لتغطية الحدث، كما أن البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين من رجال الدولة والكهنة والأساقفة يوم 7 يناير في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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