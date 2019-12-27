وزير الإسكان يتابع تنفيذ محور الفريق إبراهيم العرابي

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ سابقاً"، بحي السلام بمحافظة القاهرة والذي يلقى اهتماماً من القيادة السياسية .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ سابقاً"، بحي السلام بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، فى بيان الوزارة اليوم.. أنه تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع ، حيث تخطت نسبة التنفيذ 80 %، كما تم استعراض موقف الأراضى المحيطة بالمشروع، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تم التكليف بحصر الأراضى الشاغرة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لها.

وقال وزير الإسكان: يبلغ طول المحور ١١.٧ كم، وبعرض ٥٠ متراً، فى اتجاهين، ويضم كل اتجاه (طريق رئيسي به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة / القاهرة).

وأشار الوزير، إلى أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.

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