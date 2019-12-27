الاثنين.. افتتاح الدورة الـ 30 لصالون الشباب بمشاركة 175 فنانًا

كتب - محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات الدورة الـ 30 لصالون الشباب، الاثنين المقبل، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وقال "سرور" في بيان اليوم، إن "الدورة تأتي استمرارا لروح مصر الشابة الطموحة في التوهج، فما لبث أن اختتم منتدى شباب العالم كحدث عالمي معني بالشباب وبالمستقبل، إذا بصالون الشباب ينطلق كأحد أهم روافد إثراء الحركة التشكيلية المصرية، وصورة مضيئة تؤكد اهتمام مصر بشبابها وتحرص على تعزيز سُبل الأستفادة من طاقتهم وقدراتهم ."

تجدر الإشارة أن الدورة المرتقبة تنطلق تحت شعار "الشباب واستشراف المستقبل" ويُشارك فيها 175 فناناً تحت 35 عام بأعمالهم في مجالات (الرسم – التصوير – النحت – الخزف – الميديا "الفنون التفاعلية" – الفيديو آرت – التجهيز في الفراغ – الجرافيك – التصوير الضوئي – الكمبيوتر جرافيك)، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز 160 ألف جنية تُقسم إلى جائزة كبرى 25.000، وثمان جوائز بأسم جائزة الصالون في كل مجال قيمة كل جائزة 15.000، وثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 5.000 جنية.