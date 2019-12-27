القوى العاملة: صرف منحة المولد لـ 1836 عاملًا بالمنوفية

القاهرة - أ ش أ:

أعلن عفيفي محمد عفيفي، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعام الحالي لنحو 1836 عاملا غير منتظم، بإجمالي 913 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعام الحالي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء العام الحالي.

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