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السيسي يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا

03:20 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
السيسي يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا

الرئيس السيسي والرئيس بوتين

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيداً بالمشروعات التنموية التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد.

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