بعد اهتزاز كوبري بالمنوفية.. معهد الفلك: ليس زلزالًا

كتب – أسامة علي:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل حدوث أي هزة أرضية أو زلزال بمحافظة المنوفية أو أي محافظة بالجمهورية خلال الساعات الماضية.

كان محمد هنداوي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، قال إنه بعض الأهالي شعروا بهزة شديدة على الكوبري الكائن أعلى البحر أمام مجلس المدينة.

وعاد رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية للقول إنه "تواصل مع رئيس مجلس مدينة بركة السبع، وأكد الأخير أن الهزة التي وقعت بالكوبري، ناتجة عن تكسير بائعي الخردة للكوبري، ما أثر عليه ونتج عنه اهتزاز شعر به بعض المارة".

وأشار رئيس مدينة بركة السبع، إلى أنه جارٍ تدعيم الكوبري علي وجه السرعة ومعالجة أي خلل إذا احتاج الأمر، لتفادي أي خطورة وضرر على المواطنين والسيارات ولضمان السير عليه بشكل طبيعي.

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