واي فاي وشاشات وشاحن.. النقل تدفع بـ 11 أتوبيس "سوبر جيت" جديد

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كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبرجيت) دشنت 11 حافلة جديدة ضمن التعاقد الخاص بتوريد 21 حافلة (سوبر هاي دك) فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن أسطول الحافلات الحالي بالشركة أصبح يضم 210 حافلات خلال عام 2019، ستصل خلال عام 2020 إلى 220 حافلة بعد وصول الحافلات العشر المتبقية من التعاقد.

وأفادت الوزارة بأن الحافلات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية هي عبارة عن حافلات ذات محورين (سوبر هاي دك) فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل الإنترنت مجاني وتتبع الرحلات ومداخل شحن USB ومقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة، كما تتضمن حافلات ذات ثلاث محاور VIP تتضمن خدمات عديدة منها مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة، وتصميم الحافلة (2+1) بمسافات أكبر بين المقاعد، وشاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى، وإنترنت مجاني وتتبع الرحلات ومداخل شحن USB.

وأضافت أن الحافلات العشر التي سيتم تسلمها خلال عام 2020 تشمل 4 حافلات ذات ثلاث محاور فاخرة VIP PLUS تتضمن نفس المميزات، بالإضافة إلى استلام 6 حافلات فاخرة ذات محورين من طراز (مان).

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول "سوبرجيت" ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، بما يسهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب ومواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، خاصة وأن الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال.

كما وجه وزير النقل بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة، وضرورة توفير مركز نموذجي رئيسي بديلاً عن المركز الحالي الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذي يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات بحيث يشمل مناطق للصيانة والإصلاح وتجهيز الحافلات ومنطقة الحافلات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية.

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