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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية

11:43 ص الجمعة 27 ديسمبر 2019
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية.

ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي "يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام".

كما نص قرار رئيس الوزراء على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، وتجتمع اللجنة أسبوعياً وبحد أدنى ثلاث مرات شهرياً، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية

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