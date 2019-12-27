الأوقاف: دورات إلزامية قبل تعيين خطباء المكافأة

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بتعيين خطباء المكافأة، دون خوض أي اختبارات.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعيين خطباء المكافأة، دون اجتياز الاختبارات الخاصة للالتحاق بالوظيفة، مُوضحةً أنه لا يتم تعيين أي شخص بأي وظيفة بالوزارة إلا بعد استيفائه كافة الشروط الخاصة بها، فضلاً عن اجتيازه اختبارات المسابقة الرسمية التي تعدها الوزارة للالتحاق بالوظيفة.

وأشارت الوزارة إلى عقد دورات تأهيلية إلزامية لخطباء المكافأة الراغبين في "إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية" بنظام المكافأة، وفي حال اجتياز المتقدم لتلك الدورات، سُيتاح أمامه عدداً من الخيارات، أولها إقامة الشعائر بأحد المساجد بمحافظته مقابل مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا.

أما الاختيار الثاني فيتمثل في إقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه شهريًا، وذلك بمحافظات (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد، ودمياط، والمنيا، والفيوم، ومرسى مطروح)، بينما يتمثل الاختيار الثالث في إقامة الشعائر في أحد مساجد المحافظات النائية كشمال سيناء أو الوادي الجديد مقابل 1500 جنيه، بالإضافة إلى الالتحاق بمكتب تحفيظ قرآن كريم أو مدرسة قرآنية مقابل مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه).

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).​