حدث ليلاً| اتصال الرئيس بترامب.. و6 إجراءات من "القاهرة" للكريسماس

كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يتصل بترامب.. ويُشدد: "يجب وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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البيت الأبيض: ترامب والسيسي يرفضان الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا على رفض الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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انتصار السيسي عن معرض "ديارنا": سعدت بوجودي بين أسر مصر المُنتجة

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بوجودها بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

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"افتحوا لهم أبواب الثقة".. الرئاسة تنشر فيديو لحديث السيسي عن الشباب

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشباب خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

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تأمين الكنائس ورفع السيارات المتهالكة.. 6 إجراءات من "القاهرة" للكريسماس

أنهت محافظة القاهرة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية في مختلف الأحياء بمناطقها الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).

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التعليم: تعديل الإجراءات للتعاقد مع معلمين قيد الدراسة

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حقيقة إجراء تعديلات القبول للتعاقد مع معلمين.

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"مش قبل 4 سنين".. القوصي يكشف تفاصيل صعود أول مصري للفضاء

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل المسابقة التي تعتزم الوكالة إطلاقها من أجل اختيار 2 للصعود إلى الفضاء.

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"الثقافة" تحتفي بمرور 60 عامًا على إنشاء فرقة رضا: "رفعت اسم مصر"

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء الخميس، احتفالية بمرور ستون عاما على إنشاء فرقة رضا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

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إعادة 40 ألف جنيه فقدتها مالكتها بمحطة مترو العتبة

عثرت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مترو الجيزة على كيس بلاستيك يحوي 40 ألف جنيه، فقدته مالكته بمحطة مترو العتبة.

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طبيب نفسي: الأغاني الحزينة هي وسيلة بكائية للهروب من مواجهة الضغوط

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الأغاني الحزينة هي وسيلة بكائية للهروب من مواجهة الضغوط النفسية، مؤكدًا أن هذا الفرد يكون منشغل دومًا بالمشكلة ولا يبحث عن حلول

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اليابان ترسل مدمرة حربية ومروحيات لحماية سفنها بالشرق الأوسط

أعلنت اليابان أنها سوف ترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة وقعتها الحكومة اليابانية الجمعة.

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حزب تونسي يطالب بمساءلة وزيري الدفاع والخارجية على خلفية زيارة أردوغان

طالب الحزب الحر الدستوري المعارض في تونس الخميس بمساءلة وزيري الخارجية والدفاع، على خلفية الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاربعاء.

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"الحكومة الليبية المؤقتة": لن نكون جزء من إمبراطورية أحلام أردوغان

قال نائب رئيس الوزراء في "الحكومة الليبية المؤقتة" عبد السلام البدري إن الشعب الليبي ليس أمامه سوى مقاومة الغزو التركي ، مشددا على أن ليبيا لن تكون جزء من إمبراطورية "أحلام أردوغان ، وخسارته في بلدية إسطنبول لن يعوضها بمدينة ليبية".

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إسرائيل..نتنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود

حافظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زعامته لحزب الليكود الإسرائيلي المحافظ، ليصد بذلك تحديا على سلطته قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل.

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