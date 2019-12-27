"مش قبل 4 سنين".. القوصي يكشف تفاصيل صعود أول مصري للفضاء

كتب - محمد نصار:

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل المسابقة التي تعتزم الوكالة إطلاقها من أجل اختيار 2 للصعود إلى الفضاء.

وقال القوصي، لمصراوي، إن برنامج الفضاء الوطني الذي أعدته الوكالة المصرية للفضاء، يتضمن اختيار مواطن أو مواطنة من الشعب المصري للصعود إلى الفضاء لمحطة الفضاء الدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للوكالة: "سيكون هناك امتحانات تأهيليلة لنختار شخصين يصلحون ليها امتحانات بدنية ونفسية وعلمية بيتصفوا لاتنين بنبعتهم إلى مركز تأهيل فضائي يؤهلهم للمعيشة في الفضاء".

وتابع الدكتور محمد القوصي: "حطينا البرنامج وننتظر تصديق مجلس إدارة الوكالة عليه، عملية اختيار المؤهلين بتاخد سنتين أو 3 سنوات، بعدها تبدأ مرحلة التأهيل للمعيشة الفضائية ودي كمان بتاخد سنتين

لازم 2 دايمًا واحد بيطلع ثم يتبعه الآخر".

وأشار إلى أنه حينما ينتهي مجلس إدارة الوكالة من التصديق على البرنامج سيتم نشر كافة التفاصيل للرأي العام المصري ومواعيد فتح باب التقديم والشروط الكاملة للتقدم.​