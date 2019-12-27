تجميع 2.6 مليون طن قش أرز.. ماذا فعلت "البيئة" لمواجهة السحابة السوداء؟

كتب - محمد نصار:

عملت وزارة البيئة، منذ بداية العام الحالي على بذل الكثير من الجهود لمواجهة انتشار وتزايد السحاب السوداء الناتجة عن حق المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز.

وأنشأت الوزارة منظومة عمل لمواجهتها هذا العام مما ساهم في تنظيم العمل خلال فترة عمل المنظومة وقد أشارت الاحصائيات التى أجرتها الوزارة هذا العام إلى ما يلي:

- تجميع وكبس 2.6 مليون طن من قش الأرز تم جمعها من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة (من خلال تقديم الدعم المالي والدعم بالمعدات)، بنسبة بلغت 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة.

- عقد 1907 ندوات للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية، بنسبة زيادة تجاوزت 27% مقارنة بالعام الماضي.

‌- توفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل (7600 فرصة عمل مباشرة - 13000 فرصة عمل غير مباشرة)، بمواقع الجمع من خلال المتعهدين، ذلك بخلاف فرص العمل الأخرى التي توفرت من خلال تجميعات الأهالي من خلال فتح 759 موقعًا لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، مما ترتب عليه توفير المعدات والعمالة اللازمة للسيطرة على الاشتعالات الذاتية بالمقالب الرئيسية بالقاهرة، وتخصيص محاور للمرور اليومي على المقالب للتعامل مع أي اشتعالات.

‌- تنفيذ 460 حملة لفحص عادم المركبات على الطرق المختلفة بالقاهرة ومحافظات الدلتا، تم خلالها فحص 35.278 مركبة، حيث بلغت نسبة المركبات المتوافقة 82% من إجمالي السيارات التي تم فحصها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة.

- تنفيذ حملات ليلية للتفتيش وفحص عادم أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى داخل الجراجات التابعة للهيئة، تم خلالها فحص 2527 أتوبيس نقل عام، حيث بلغ عدد الأتوبيسات غير المطابقة 1458 أتوبيسًا بنسبة 58% من إجمالي الأتوبيسات التي تم فحصها.

- المرور على 4881 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة (مسابك – مكامير فحم – مصانع طوب – فواخير) طبقاً للاشتراطات البيئية، وقرارات المحافظين بالغلق أثناء فترة الخريف لبعض المنشآت الملوثة للبيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- التفتيش على 806 منشأة صناعية كبرى بالمناطق الصناعية (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر - العبور - أبو رواش - شبرا الخيمة - حلوان - 15 مايو)، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 642 محضرًا بمخالفات بيئية للمنشآت الملوثة للبيئة.